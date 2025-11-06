Sındırgı'da deprem paniği

Balıkesir Sındırgı’da 19.15’te yaşanan 4,3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Sındırgı’da 10 Ağustos ve 27 Ekim’de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe afet bölgesi ilan edilmişti.

AFAD’ın verilerine göre 9,6 kilometre derinliğindeki deprem 4,3 büyüklüğünde yaşandı. Deprem Sındırgı’nın yanısıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa’da da hissedildi. Depremlere alışkın olan Sındırgı’da hayatın kısa sürede normale döndüğü ifade edildi.

10 Ağustos’taki ilk büyük depremin ardından bugüne kadar 15 bin 300 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Bölgede 1600 civarında bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar almış, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 531 afet konutu ve işyerinin temelini atmıştı.