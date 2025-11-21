Sındırgı'da deprem sonrası yaralar sarılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen depremlerde evleri hasar gören vatandaşlar, AFAD tarafından Yağcıbedir Mahallesi’nde kurulan Tomruk Geçici Yaşam Merkezi’ne yerleştirilmeye başlandı.

İlk etapta 10 dönümlük alanda oluşturulan 40 konteynerin kullanımına açıldığı merkezde, talebe göre yeni konteynerlerin ekleneceği belirtildi. İlçe genelinde şu ana kadar 171 konteynerin kurulumunun tamamlandığı öğrenildi. Talepler doğrultusunda merkezinden kırsalına kadar konteyner kurulumları devam ediyor.

Esnaflar için de konteyner dükkânlar kuruluyor.

AFAD’ın çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi de altyapı ve asfalt desteği sağlayarak katkıda bulundu. Merkez içi yollar asfaltlanırken, elektrik ve su hatları belediye ekiplerince tamamlandı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, geçici yaşam merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sak, deprem sonrası tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını ve ihtiyaçların hızla karşılandığını söyledi.

Hasarlı binalarda yıkım sürüyor

Depremde ağır hasar alan binalarda kontrollü yıkım çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ekipler, riskli yapıların etap etap yıkılarak güvenlik riskinin ortadan kaldırılması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Engelli vatandaşa özel konteyner kurulumu

Kırsal mahallelerde konteyner dağıtımı devam ederken, engelli bir vatandaşın kendi arsasına özel olarak konteyner kurulumu gerçekleştirildi. Vatandaş, kendisine sağlanan destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

62 yaşında olduğunu ve böyle bir deprem yaşamadığını belirten Emekli Öğretmen Hüseyin Buluş " Bu deprem bizleri derinden etkiledi. Hem maddi hem de psikolojik olarak. Devletimiz sağ olsun. İlk andan itibaren yanımızda olsu. Annem burada kalıyordu. Buraya kurulan konteynerde yaşamımızı sürdürüyoruz. Şimdi evimizde yıkılıyor. Allah daha büyük afetlerden bizleri korusun. Herkese geçmiş olsun. Umarım depremler bir an önce son bulur." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar memnun

Geçici yaşam merkezine yerleşen vatandaşlar, konteynerlerin temizliği, düzeni ve altyapı hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, hızlı şekilde sağlanan barınma desteğinin kendilerini rahatlattığını ifade etti.