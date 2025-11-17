Sındırgı'da depremden etkilenen öğrenciler Balıkesir'de eğitim alacak

Deprem Merkezindeki Sındırgı MYO öğrencileri ’Güvenli Barınma ve Eğitim’ ortamı için Balıkesir’de ki Merkez Kampüste eğitim alacak. Sındırgı’da depremden etkilenen ve yaklaşık 400 öğrenci için Balıkesir kampüste bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’ndan barınmaları için yer temin edildi.

Balıkesir Üniversitesi Senatosu yaptığı toplantıda, Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremler ve ilçenin depremlerin merkez üssü olması nedeniyle bölgede artçı sarsıntıları azalarak da olsa halen devam etmesi de dikkate alınarak, Sındırgı Meslek Yüksekokuldaki programların eğitim-öğretim süreçlerinde bir düzenlemeye gidildi. Bu süreç, yükseköğretim kurumlarının bilgisi ve değerlendirmeleri doğrultusunda şekillendirildi.

Senatoda alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

"Deprem sonrası şartlar, ilgili birimlerce tekrar değerlendi ve üniversite geneliyle uyumlu şekilde sürdürülebilmesi için senato tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yürütülmesinin öğrencilerin akademik bütünlüğü ve uygulama derslerinin sağlıklı yürütülmesi açısından daha uygun olacağı sonucuna ulaşıldı. Bu aşamada öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklar da titizlikle tamamlandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan görüşmeler sonucu, Sındırgı’dan nakli yapılacak öğrenciler için Çağış Kampüsü içerisindeki KYK Yurtlarında gerekli kapasite tamamen ayrıldı. Ayrıca söz konusu yurt binaları yeni yapılmış olup, güncel Deprem Yönetmeliği’ne uygun şekilde inşa edildiği. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda konaklamaları sağlanacak. Bu kapsamda, Sındırgı Meslek Yüksekokulu’nda yer alan tüm programların 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının kalan kısmı ile Bahar Yarıyılı ders ve sınavlarının Balıkesir Çağış Kampüsü’müzde bulunan akademik birimlerde yüz yüze yapılmasına karar verildi. Bu süreçte Balıkesir Valiliği, depremlerin meydana geldiği ilk andan itibaren üniversite ile sürekli iletişimde olmuş, gereken her konuda destek sağlayarak ve öğrencilerin güvenliği için yürütülen çalışmaları yakından takip etmiştir. Valiliğin iş birliği ve desteği, alınan bu kararın hızlı biçimde uygulanmasına önemli katkı sunulduğu açıklandı."

