Sındırgı'da Din Görevlileri Kışla Müzehan'da buluştu

Sındırgı ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri dahilinde çeşitli programlar düzenleniyor.

Sındırgı Belediyesi tarafından Kışla Müze Han bahçesinde gerçekleştirilen programda din görevlileri bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Din görevlisi demek sadece camilerde ve kapalı kapılar ardında duran değil toplumun her kesiminin dertleriyle dertlenen, gelecek nesillerin ahlaklı, dinine ve vatanına faydalı bireyler olarak yetişmesi için mücadele eden anlamına geldiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle düzenlemiş olduğumuz programa katıldık. Ezan okumak ve namaz kıldırmak dışında, toplumda din ve sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışarak, çevresindeki insanların derdiyle dertlenip, toplumu doğru yola yönlendirerek, milletimize imanlı bir nesil yetiştirmek için de elinden gelen gayretleri gösteren din görevlilerimizin haftasını kutluyorum.” dedi.

Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel ise, "Din Görevlileri Haftasının hayırlara, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın her zaman hizmetinde olan ve her türlü takdiri hak eden din görevlisi meslektaşlarımın haftasını canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.