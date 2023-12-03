Sındırgı'da engel yok sevgi var

Sındırgı ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla gönüllü öğrenciler ve öğretmenler tarafından Gençlik Merkezinde engelli öğrencilere özel etkinlik düzenlendi.

Engelli öğrenciler isteklerine göre resim, boyama, oyun, okçuluk gibi farklı etkinliklere katıldı. İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da oyunlarda çocuklara eşlik etti. Programda öğrencilerle birlikte pasta kesildi. Velilerin de katıldığı etkinlikte özel öğrenciler gönüllerince eğlendi. Programın ana teması sevgi ve samimiyet oldu.

Balıkesir’in tek engelsiz ilçe belediye binasının da Sındırgı’da bulunduğunu ve tüm projelerde engelli vatandaşların da rahatlığının düşünüldüğünü belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Engelsiz bir hayat mümkün çoğunlukla aslında engel beyinlerde. Devletimiz çok şükür yıllardan sonra artık sahip çıkılan, beklenilen ve sahip çıkılan engelli olan kardeşlerimizin bir babası bir anası var olduğunu gösteriyor. Bu gün sındırgımızda 17 tane çocuğumuz engelli olarak okullarda eğitim görüyor ama yirminin üzerinde kişi onları hizmet veriyor. Bu gün her türlü evde bakım hizmetlerinden tutunda fırsatlar, imkânlar onların ayağına geliyor. Sındırgıda Büyük Şehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın destekleri ile tam 160 tane akülü araba dağıtıldı. Artık çok şükür bu gün her alanda onlara sahip çıkan bir devletimiz var. Rabbim onlardan razı olsun 3 Aralıkta Dünya Engelliler günü kutlu olsun” dedi.

Birçok farklı etkinlikte gönüllerince eğlenen engelli öğrencilere Kaymakam Özay ve Başkan Yavaş çeşitli hediyeler verdi.