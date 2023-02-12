Sındırgı'da fırınlar depremzedeler için yandı

Sındırgı’da 10 ilin etkilendiği deprem bölgesi için adeta Kurtuluş Savaşında sergilenen bir dayanışma ortaya çıkıyor. Sındırgı ilçesindeki bütün mahalle fırınları depremzedeler için yandı.

Depremin olduğu ilk andan itibaren yardım seferberliğinin başladığı ilçede çocuğundan yaşlısına kadar herkes mücadele içerisinde. Bölgeden gelen acil ihtiyaç listesine göre AFAD, KIZILAY koordinasyonunda yardımlarını çoğaltan Sındırgı ilçesindeki bütün mahalle fırınları depremzedeler için yandı.

Sındırgı’nın 75 mahallesinde köylü kadınlar yöresel yöntemlerle ürettikleri ve uzun süre dayanma özelliğine sahip köy ekmeklerini depremzedeler için üretti. Kadınların mahalle fırınlarında yaptıkları ekmekler imece usulü tek tek poşetlenerek çadıra teslim edildi. Burada gönüllü vatandaşlar tarafından listelenen ve sağlam kolilere yerleştirilen köy ekmeği ve yardımlar belediye ekipleri, STK’lar ve gönüllü vatandaşlar işbirliği ile araçlara yüklendi.

Yardım TIR’ına yüklenen 6 bin köy ekmeği, kadınlar tarafından Akpınar Yaşam Merkezinde hazırlanan 6 bin kumanya ve acil ihtiyaç listesinde yer alan 1 TIR ve 2 Transit yardım, 5 personel ile deprem bölgesine gönderildi.

Tüm fırınlarda ekmek yapan kadınların olduğunu belirten Ayşe Buluş “3 Fırın oldu bugün. Bütün Sındırgımızda hep fırınlar, köylerimizde her yerde bu ekmeği yapanlar var bugün Allaha şükür. Yarında İnşallah yerine tam ailelere teslim olmayı nasip olsun İnşallah, yolları açık olsun. Rabbim İnşallah beterinden korusun. “ dedi.

Kurtulu savaşındaki görüntülerin bir benzerinin yaşandığını belirten Yaylabayır Mahalle muhtarı Mustafa Eraslan “Bugün Kurtuluş savaşında vermiş olduğumuz milli mücadeleyi de bu deprem bölgesindeki depremden zarar gören vatandaşlarımız için bütün mahallelerimizde bulunun kadınlarımız, çoluk çocuk demeden bütün herkes seferber olmuş durumda. Dün itibariyle mahallemizde yaklaşık 14 fırında yapılan 600’e yakın köy ekmeği bugün belediye önünde AFAD çadırına gelmiş. Şuan tırımıza da yükleniyor. Ben bu organizasyonda ekmek veren bütün kadınlarımızı canı gönülden kutluyor, hepsinin yapmış olduğu hayırları cenabı Allah dergâhında kabul etsin İnşallah.” dedi.

Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Salih Durak “Şuanda deprem bölgesine Sındırgıdan, Sındırgı halkı katkılarıyla 8 tır gönderdik. Şuan ekmek yüklüyoruz o bölgedeki insanlara gitmek için. Bir yandan aş evi Malatya’da şuan Sındırgı belediyesi bünyesinde kuruldu. 4 transit daha önceden ekmek göndermiştik. Bir yandan da arama kurtarma ekibimiz şuan Pakistan arama kurtarma ekibiyle alanda enkazlar da kalan vatandaşlarımız kurtarmak için mücadele ediyor.” dedi.

Sındırgı ilçesinden deprem bölgesine giden yardımlar da Sındırgı Düvertepe kooperatifine kayıtlı araçlar ve ilçedeki nakliyeciler tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Bunun yanı sıra kendi araçları ile bölgeye yardıma giden gönüllüler de yardımların direk olarak vatandaşlara ulaşmasını sağlıyor.