Sındırgı'da gezici sandıkta oy kullanma işlemi tamamlandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kurulan 117 sandıkta 28 bin 214 seçmenin oy kullanması bekleniyor. İlçe genelinde okullarda oy kullanma işlemi devam ederken, 8801 nolu gezici sandıkta ise oy kullanma işlemi tamamlandı.

22 seçmenin bulunduğu gezici sandıkta 7’si kurul üyesi, 13’ü vatandaş olmak üzere 20 kişi oy kullandı. 1 kişi hakkında kısıtlama kararı çıktığından dolayı oy kullanamazken, 1 kişi ise oy kullanmak istemediğini belirtti. Sandık kurulu kişinin talebini tutanak ile kayıt altına aldı. Oy verme işlemi sırasında görme engelli vatandaşlar için hazırlanan özel şablon kullanıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da eşi Yaşiye Yavaş ile birlikte oyunu Yağcıbedir Ortaokulu’nda 1018 nolu sandıkta kullandı.

İlk oyunu kullandığını belirten Yusuf Öztürk, “Heyecan yok, gurur var” şeklinde konuştu.