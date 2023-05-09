Sındırgı'da hayvancılığa destek projesi

Balıkesir kuzusunun yanı sıra büyükbaş hayvan üretiminin yoğun olduğu Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde hayvancılığa destek projeler hayat buluyor.

Doğrudan hayvancılığı desteklemek ve arttırmak adına devlet teşviklerinin yanı sıra İl Tarım Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi de farklı alanlarda projelerle tarım ve hayvancılığın arttırılması, kırsal mahallelerden göçün engellenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yem giderlerinin azaltılması adına mera ıslah çalışmaları da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Küçükbükü mahallesi mera ıslah çalışmaları tamamlanarak hayvan otlatmaya açıldı. Yaklaşık 200 dönümlük alanda mahalle halkı işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar ile 60 kilo olan ot kapasitesi 360 kiloya kadar yükseltildi.

Hayvancılıkta ekonomik kazancın arttırılması, göçün önlenmesi adına önemli

Tarım ve hayvancılığı arttırmak ve göçü azaltmak adına bu tür projelerin önemli olduğunu, kazancı da arttıracağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Tarıma destek hükümetimizin en büyük projelerinden birisi. Bizlerde belediyemiz olarak, büyük şehir olarak ciddi manada Sındırgı da farklı alanlar da üretmenin üzerine insanlar neler yapabilir, nasıl geliştirebiliriz derdimiz bu. Balıkesir kuzusu diyoruz bununla alakalı beş ayrı ilçede büyükşehir ile birlikte Sındırgı da dahil üretim çiftliği açılıyor. Kıvırcık koyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan meyve fidanı dağıtıyoruz kurutma fabrikamıza jeotermal ile burada ürün almaya ve katma değer üretecek işler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de yaptığımız alan Küçükbükü dediğimiz mahallemizde 200 dekar bir alanda mera ıslah çalışması burada zaten hayvancılık büyük baş olarak yapılıyor. 3 yıl önce başlayan 2019 yılında başlayan 4. Yılını bitirmiş burada önce yulaf, çavdarla ekim başlatıp üzerine farklı ot bitkileri ile süre süre bu alan sadece çayır ol maktan çıkıp tamamen muhteşem bir görünümle insanların burada yem giderlerini daha azalta bilecek işler yapılıyor aslında. Bugün hazır olarak lokanta da yemek yiyen bir insanın hali gibi hayvancılığı da satın aldığımız yeme dayalı olarak yaptığımız da maliyetleri düşüremiyoruz rekabet edemiyoruz. Bugün yaptığımız her türlü çalışma dünyanın fiyatlarının daha da altında fiyatlandırırsak ancak satabilirsiniz. Amacımız burada devletimizin verdiği diğer destekler yerel idareler olarak bizim verdiğimiz destekler ve il tarım müdürlüğü, ilçe tarım müdürlüğü organizesinde burada yapılan mera ıslah çalışması hakikaten ciddi mana da bize katkı sunuyor. Memleketimizi kalkındırabilecek büyük bir organizasyonun içerisine gidiyoruz” dedi.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına göre projelerini sürdürdüklerini belirten ilçe kaymakamı Zafer Oktay “ Hayvancılık için özellikle meralarımızın korunması ve geliştirilmesi çok kıymetli bu bakımdan birçok alanlarda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerimizdeki alanlarımızdaki projelerde olduğu gibi hayvancılık ile ilgiliydi. Bu alanların ıslah edilmesi konusunda bu yıl birkaç tane projemizi uyguladık. Bu günde sonuçlarını almaya başladık uzun soluklu bir süreç ama bunları ayağa kaldırdığımız zaman mera alanlarımız da inşallah vatandaşlarımıza çok büyük katkısını görmeye başlayacağımızı inanıyorum. Ben emeği geçenlere ve burada ve çevrede bulunan kırsal mahallelere ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum“ dedi.

2019 yılında başlayan çalışma ile verim 6 katına çıktı

Meradaki ot kapasitesinin ve kalitenin arttırıldığını belirten ilçe tarım müdürü Kemal Hatırnaz “ Bu gün burada Küçükbükü mahallesindeyiz. Küçükbükü mahallesi mera ıslah ve arejman projesi ile bu gün mera açılış programına gelmiş olduk.2019 yılında başladı çalışmalarımız burada yaklaşık 200 dekar alanda mera ıslah çalışması yürütüyoruz. O tarihlerde meramızı sürdük ön bitki olarak yulaf ektik daha sonraki aşamada beşli karışımlar var çok yıllık karışımlar onlardan meramıza ekmiş olduk. İki sene üst üste beşli karışımla ektik. Meramız bu gün gördüğünüz bu hale gelmiş oldu. Bu günde meramızı otlatmaya açmış oluyoruz inşallah ot veri çok artmış oldu dekara 60 kilolardan 360 kilolara çıkan bir ot verimi olmuş oldu. Bölge hayvancılık bölgesi büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız var onlar için tabi mera bulunmaz bir nimet her yerde bu şekilde güzel meralarımız da yok. İnşallah çiftçilerimiz için hayırlı olur. Bizde katılımlarından dolayı çiftçilerimize, üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Ürünleri bol kazançları bereketli olsun” dedi.