Sındırgı'da jeotermal enerji her alanda kullanılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 20 km uzaklıktaki Hisaralan bölgesinden ilçe merkezine özel hat ile getirilen jeotermal enerji turizm, termal, konut ısıtması, jeotermalle sebze ve meyve kurutmasında kullanılıyor. Konut ısıtması sonrasında deşarj edilen jeotermal suyun değerlendirilmesi adına da bin metrekarelik örnek sera yapıldı.

Kaynağında 98 derece sıcaklıkta bulunan jeotermal enerji 5 bin konutun ısıtılmasından sonra diğer projelerde kullanılıyor, ekonomik açıdan kazancı yüksek, temiz ve doğal enerjinin de israfsız eden verimli şekilde kullanılması hedefleniyor.

Sağlıkla yaş alıyoruz, projesi dahilinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Tarım Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan jeotermal sera topraksız üretime hazırlanıyor. Projenin tamamen aktif olması ile birlikte hem jeotermal seranın çalışma sistemi bölge vatandaşına örnek olacak, hem de yaşlılar için çeşitli hobi etkinlikleri de bu alanda gerçekleştirilecek.

Bölgede bulunan Balkuru Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesisi, lavanta tarlası, jeotermal sera ve bal ormanları 600 dönümlük bir alanda alanında örnek bir projeyi oluşturuyor. Organize jeotermal sera bölgesinin kurulması adına çalışmalar devam ediyor.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş jeotermal alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ve “ Yeşil Enerji ile Kalkınan Doğal Şehir Projesi “ ile Marmara belediyeler birliği tarafından belediyeciliğin oscarı olarak bilinen 2021 yılı Altın Karınca ödüllerine de layık görülmüştü.

Doğal kaynakları israf etmeden en verimli şekilde kullanmak için projelerini hayata geçirdiklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgıda ilk defa şükürler olsun ki Balkuru jeotermalle sebze, meyve kurutma fabrikası alanında şuanda bir seranın yapımı bitti. İkinci bir serada yanına hemen yapılıyor. Yani bin metrekarelik bir alanda bir demo üretime başladık. Burada domates üretebileceğimiz gibi biberde üretebileceğiz salatalıkta üretebileceğiz ama bunun yanında çiçekte üretme imkânına sahibiz. Bu tamamen halkın hangi tarafa yönlendirilmesi gerekiyor ise ona doğru demo ürünlerin yetiştirilebileceği seralar bunlar. Ama amacımız artık Sıcak suyla tanışan ve onunla kalkınan, büyüyen doğal şehirde bundan sonra yatırımcılarında burada gelecek noktada bir onlara 200 dönümlük arazi tahsisi yaptık. İmarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yani sıcak suyun atık olan kısmını orada da değerlendirerek Sındırgıyı modern anlamda teknolojik serayla bütünleştirmek istiyoruz. Sındırgıda “Sağlıkla Yaş Alıyoruz” diye bir proje gerçekleştirdik. Büyükşehir ve Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla yaptık bu projeyi. Kıbrıs’ta bile bu projeyi sunam imkânımız oldu. Buradan aldığımız destekle onların terapi yapabilecekleri yaşlıların terapi yapabileceği bir sera ortamı hazırladık. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Büyükşehir destek verdi ilave olarak da Tarım Bakanlığından alınan destekle Sındırgı belediyesi iş birliğiyle burada bin metrekarelik bir sera ortamı oluşmuş oldu ve tarım teknolojik serayla taçlandı. Sındırgıda yapılan bu teknolojik sera yatırımı bin metrekarelik ve demo bir sera. Bir bölgeye tahsisini yaptık ama burada da organize bir sera bölgesi oluşturarak yatırımcının gelip jeotermal kaynakları kullanarak üretime katkı sunmasını bekliyoruz“ dedi.