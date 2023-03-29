Sındırgı'da kar yağışı etkili oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başlayan kar yağışı Ulus Dağı başta olmak üzere, yüksek rakımlı mahalleleri beyaza bürüdü.

Sındırgı'da kar yağışı etkili oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde başlayan kar yağışı Ulus Dağı başta olmak üzere, yüksek rakımlı mahalleleri beyaza bürüdü.

Mart sonu olmasına rağmen kar yağışının olması vatandaşı sevindirse de çiçek açan ağaçlar için tedirgin etti. Yaylabayır, Yüreğil, Işıklar, Gölcük, Derecikören, Kertil, Şahinkaya, gibi yüksek rakımlı mahalleler bahar ayında karla buluştu.