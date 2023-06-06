Sındırgı'da kırsal sıcak asfaltla buluşuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaylabayır mahalle girişinden itibaren sıcak asfalt için alt zemin hazırlık çalışmalarına başlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz ve Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Yaylabayır ve Yüreğil mahalle ziyaretleri esnasında vermiş olduğu sıcak asfalt sözünü tuttu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaylabayır mahalle girişinden itibaren sıcak asfalt için alt zemin hazırlık çalışmalarına başlandı.

Sındırgı - Emendere - Küçükdağdere - Büyükdağdere - Işıklar - Yaylabayır - Yüreğil - Demirci - Gördes grup yolunu kapsayan 24 km sıcak asfalt çalışmasının bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yaylabayır mahalle muhtarı Mustafa Eraslan " Yolun yapılacağını biliyorduk ancak sıcak asfalt deyince biz sıcakta atılan asfalt diye tahmin ediyorduk. Ama makineler gelince çalışmalar başlayınca daha da mutlu olduk. Grup yolumuz sıcak asfalt ile daha güzel olacak. Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanımız Yücel Yılmaz’a, Sındırgı Belediye başkanımız Ekrem Yavaş’a mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten söz verdiklerinde sözlerini yerine getiriyorlar" dedi.

Türkiye yüzyılı ile birlikte Sındırgı yüzyılının da başladığını ifade eden Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Ülkemizi çok ciddi manada ilgilendiren bir cumhurbaşkanlığı seçimimiz geride kaldı. Elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanımız. Türkiye yüzyılı bismillah dedi başladı. Sanki o bismillah Sındırgıdan başlatmış gibi sıcak asfaltta ilk defa kırsal mahallerimizin asfaltla buluşmasını şuanda kutluyoruz. Teşekkürler Yücel başkan hakikaten burada Yaylabayırda geldiğinde vatandaşımızın huzurunda seçim geçsin sizi sıcak asfaltla buluşturacağız demişti. Ve hemen de o sözünü hükümet kurulur kurulmaz bile şuanda buradan başlatarak o sözünü yerine getirmiş oldu. Şükürler olsun ki burası bir grup yolu, Gördes’e, Demirciye ulaştıran Küçükdağdere, Büyükdağdere, Emendere, Yaylabayır bir uçta da Işıklar ve Yüreğile bağlanan hakikaten çok önemli bir merkez. Burada aşağı yukarı 10 bine yakın insanın yaşadığı alan. Bu alandaki bu grup bağlantısı yapıldığında Demirciye kadar özellikle o halı ticareti de yıllar boyunca hemhal olduğumuz Demirciyle de bağlantımızda hızlanmış olacak. Ben Yaylabayır da başlatılan bu yol faaliyeti dolayısıyla Büyükşehir belediye başkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Kalıcı, sapasağlam bir yol çalışması olacak. Ve İnşallah burada ticareti buradaki ürünleri yeşil deniz dediğimiz yine AK partinin bir hizmeti buradaki barajla beraber yeşillenen ortam daha da ekonomik olarak gelişecek. Çiftçiye, halkımıza, kırsal mahallerimize bir ateş bir ışık olacak. Allah binlerce razı olsun hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.