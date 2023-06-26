Sındırgı'da kurban pazarı panayır alanında

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde daha önceleri çamlık mevkisinde kurulan çadırlarda hizmet veren kurban pazarı 4 yıldan bu yana Kocakonak Panayır alanında Sındırgı Belediyesi tarafından yapılan hayvan pazarında hizmet veriyor.

Satıcıların rahatlığı için kademe birimi tarafından bu yıl ilave olarak 35 kotra daha yapıldı. Esnaf ve vatandaşların her alanda yanlarında olduklarını belirten Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş "Kurban pazarımız büyüdü yenilendi. Kurban bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklarımızı Rabbimizin rızası için keseceğiz inşallah. Hem satıcı hem alıcının sağlıklı bir ortamda kurban alışverişi yapabilmesi için hayvan kontratlarının sayısını arttırdık. Derme çatma gölgelikler ile satıcılar için yorucu işleri bitirip güzel bir alan oluşturduk. Kalıcı gölgelikler ve hayvan kotraları haline getirdik. Tüm yapım işini de Fen işleri ve kademe personelimiz yaparak fazla para ödemeden yapmış olduk. Hayırlı olsun personelimin emeklerine sağlık. Hayırlı alışverişler. Şimdiden kesilecek kurbanları Allah kabul etsin. İbadetimizi yerine getirirken çevremizi temiz tutmayı ihmal etmeyelim. Bayramımız kutlu olsun" dedi.