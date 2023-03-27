Sındırgı'da kursiyerlere katılım belgeleri verildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kadın istihdamını arttırmak ve el becerilerini geliştirmek adına açılan Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi’nde kadınlara çeşitli kurslar düzenleniyor.

Sıfır atık projelerinin ön planda tutulduğu kurslarda kadınlara öncelikli olarak eğitim veriliyor, kurslar tamamlandıktan sonra dileyen kadınlar sipariş üretimlerine de katılabiliyor. Açılan kurslar ve ilçedeki kadınların gönüllü üyelikleri ile 600 üyeyi geçen Akpınar Yaşam Merkezinde eğitim ve üretim devam ediyor.

Gazete dokuma, kurdele nakışı, etamin işleme, ahşap boyama, kadın giyim terziliği kurslarına katılan 75 kadına katılım belgeleri Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından verildi.

Kursiyer olarak başlayan sonrasında eğitici konumuna geçen Ayşe Güngör “Akpınar Yaşam Merkezine kursiyer olarak başladım. Şuanda öğretici oldum. 10 tane kursiyerim vardı 5 tanesine bugün diploma verdim. Etamin işleme, çuval işleme üzerine kurs verdim. Belgaha gidenlere belge verdim hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Kursiyer Nilüfer Karataş “Akpınar Yaşam Merkezinde ahşap boyama kursuna katıldım. Eski mobilyaları böyle boyayarak dönüştürüyoruz. Kâğıt iplerden böyle çantalar yapıyoruz. Ahşapları boyayıp anahtarlık, kutular yapıyoruz. Güzel eğlenceli bir kurs, tüm bayanlara tavsiye ederim gelmelerini. Uzun bir süre kursiyer olduğumuz için belge almaya hak kazandık. Hocamıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. “dedi.

Akpınar Yaşam Merkezinin hayatın her evresinde var olduğunu belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Bugünde 7 ayrı kursta etamin işleme gibi gazete kâğıdı gibi burada terzilik yaparak dikiş, nakış kursu gibi alanlarda onları eğittik ve 75 kursiyerimize bugün belgelerini takdim ettik. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlarda çok şık bir görünümle buraya bugün katılmışlar. Ama aynı zamanda da hem pandemide maske dikerek hem de şimdi deprem zamanında polar, bere, atkı gibi işler yaparak hem de bizim bir sonra Allah korusun olabilecek depreme karşı tedbirli olarak bugün burada bir pelerin gibi bir battaniye dikimini gerçekleştiriyorlar. Büyükşehirle beraber hem Balmek hem büyükşehir ve Yücel Yılmaz başkanım hakikaten teşekkürlerin en çoğu ona Allah razı olsun. Burada Sındırgılı kadınlar Balmekli halk eğitimle iş birliğiyle şuanda kursları belgelerle tanışmış oldular. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum” dedi.