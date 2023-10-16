Sındırgı'da mahalle fırını yandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında mahalle halkının ekmek yaptığı fırın sebebi bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan mahalle fırınını itfaiye yoğun bir çalışma ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı ilçesi kırsal Kozlu Mahallesi’nde köy halkının ekmek yaptığı fırın sebebi bilinmeyen bir nedenle yandı. Yanan mahalle fırınını itfaiye yoğun bir çalışma ile söndürüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.