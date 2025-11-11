Sındırgı'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kozlu kırsal mahallesinde gerçekleştirilen programa Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Sönmez ve Muhammet Şahin, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Akyol ile ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, ormanları korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Sındırgı bırakmak adına binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlikte çevre bilinci ve doğa sevgisine dikkat çekilerek, her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü’nün önemine vurgu yapıldı.

Kaymakam Doğukan Koyuncu, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Ormanlarımızı korumak, gelecek nesillerimize yaşanabilir bir yurt bırakmak hepimizin görevi. Bugün dikilen her fidan geleceğe nefes olacak" ifadelerini kullandı.