Sındırgı'da salatalığın kalitesinin ve üretiminin arttırılması hedefleniyor

Kornişon salatalık üretiminde Türkiye’de birinci sıraya yerleşen Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarımsal ve yöresel kalkınmayı arttırmak adına çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Yerel toplulukların kendi yerel kalkınma süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir yaklaşım olan LEADER yaklaşımı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından IPARD programı dahilinde Balıkesir ‘de seçilen 4 ilçe arasında yer alarak kurulan Doğal Şehir Sındırgı Yerel Eylem Grubu Derneği ilçe tarım müdürlüğü işbirliği ile tarımsal kalkınma, destekler ve doğru tarım uygulamaları hakkında eğitimler gerçekleştiriliyor.

Eğitim toplantıları kornişon salatalık ve çilek üretiminin en yoğun olduğu Yüreğil, Yaylabayır kırsal mahalleleri başta olmak üzere ilçe merkezindeki çiftçilerle gerçekleştirildi. Üretimin arttırılması, daha kaliteli hale getirilmesi, bölgenin tarımsal kalkınma metodları hakkında İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile çiftçilerle bir araya gelindi.

Çiftçilerde uygulamadan oldukça memnun kalıyor. Uygulamalar ve aynı zamanda teşvikler de anlatılıyor. Dernek tarafından çiftçilere bilgilendirme broşürü ve çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Üretimde eksikler gideriliyor, doğru üretim yolları anlatılıyor

Sındırgı yerel eylem grubu derneği üyesiyim aynı zamanda gönüllü çalışanı Cengiz Aydemir, “2023 yılı için Yaylabayır beldemizde kornişon salatalık ve çilek yetiştiriciliği iyileştirme konusunda eğitim çalışması yaptık. Derneğimiz Avrupa birliği ve devletimizin düzenlediği teşvik programları çerçevesinde yerelde kalkınmayı yerel ortaklarıyla birlikte planlama üzerine kurulmuş. Bununla ilgili yerel kalkınma stratejileri yaparak bunu gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir dernek” dedi.

Sındırgı için bir fırsat olduğunu belirten ilçe tarım müdürü Kemal Hatırnaz, “Bölgede salatalık, turşuluk salatalık üretimi çok yaygın. Bu konuda üretimde hastalık ve zararlar konusunda onlara bilgi vermeye çalıştık. Aynı zamanda çiftçilerimizi bitki koruma ürünlerinde güvenlik kullanımı bu tabii ki çok önemli bir konu bu konuda onlara bilgi vermeye çalıştık. İlerleyen zamanlarda derneğimizle birlikte toplantılarımız devam edecek. Neler uygulanabilir proje noktalarında çiftlilerimizle birebir yerinde çözümler üretmeye çalışacağız“ dedi.

Sındırgı’da üretimi Avrupa standartlarına yükseltmek için proje

Sındırgı’da üretim kalitesini arttırmak, tarım, yöresel ürünler ve birçok unsurla birlikte kalkınmayı sağlamak adına bu projenin gerçekleştirildiğini, doğru üretimin yapılması ile birlikte çiftçilerin daha çok ekonomik gelir elde edeceğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Bölgenin tanıtımını, bölgenin yaptığı işlevi, icraatları devlet nezdinde bilinir hale gelmesini sağlıyor. Oradan yapılan devlet destekleri de artık burada zail olmamış oluyor. İsraf edilmeden kalkınma modeli olarak ileriye taşınmasına çalışılıyor. Biz burada sağ olsun ilçe tarım müdürlüğümüz, orman müdürlüğümüz destek veriyor. Buradaki dernek yöneticilerimizle beraber şuanda da Yüreğil mahallesindeyiz. Burada kornişon salatalık ciddi manda üretilen bir ürün ama bunun ilaçlama olsun, fide temini olsun, tarladaki üretimi olsun her bir aşamasının Avrupa standartlarında nasıl yapılabilmesi, hatta katma değer üretimi şekillinde bugün 15 TL olan bir salatalığın acaba daha üst fiyatlarda satılabilmesi için neler yapılabilir. Turşu fabrikası kurulabilir mi, halka daha istihdam sağlayabileceği ve gelir getirebileceği üst segment de bir ürün haline dönüştürebilir mi? Bütün bunları konuştuk. İlçe tarım müdürlüğümüz bugün destek verdi bizlere onlara çok teşekkür ediyoruz. Halkımızda hakikaten ilgiyle izlediler ve Yüreğilde İnşallah Türkiye’de en çok üretilen ilçelerden birisi olan Sındırgıdaki kornişon salatalık daha iyi, daha güzel ve daha Avrupa standartlarında bir üretim modeli İnşallah gerçekleşmiş olacak. Halkımıza teşekkür ediyoruz“ dedi.