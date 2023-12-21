Sındırgı'da sis görsel şölen oluşturdu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis manzarası dron ile görüntülendi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde etkili olan sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis manzarası dron ile görüntülendi.
Sındırgı’da sabah ve akşam saatlerinde etkili olan sisle birlikte oluşan manzara dronla görüntülendi. Yüksek kesimlerden bakıldığında adeta denizi andıran sis bulutu havadan görüntülendi. Trafikte görüş mesafesini düşüren sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.