Sındırgı'da sis ve yıkım bir arada: Deprem bölgesi havadan görüntülendi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de yaşanan depremin ardından yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, yoğun sis tabakası kaplandı. Sisle örtülen ilçe merkezi, yıkım alanlarıyla birlikte havadan görüntülendi.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürürken, gri tonlara bürünen Sındırgı’da duygusal kareler oluştu. Cumhuriyet Meydanı çevresinde devam eden yıkım çalışmalarında yükselen toz bulutları, sisle birleşince dramatik bir atmosfer ortaya çıktı. Dron ile kaydedilen görüntülerde, sisin arasında kaybolan ağır hasarlı binalar, iş makinelerinin yıkım çalışmaları ve boşaltılan alanlar dikkat çekti. Görsel güzelliğin ardında, depremin neden olduğu tahribat tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Vatandaşlar, hem soğuyan hava hem de yoğun sis nedeniyle temkinli olduklarını, buna rağmen toparlanma sürecinin hızla sürdüğünü ifade etti. İlçede sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü, ekiplerin yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.