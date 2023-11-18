Sındırgı'da son teknoloji ultrason cihazı

Sındırgı Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Aylin Çakıroğlu Eser göreve başladı. Doğum uzmanın atanması ile birlikte hastaneye son teknoloji ultrason cihazı verildi.

Sındırgı Devlet Hastanesi’nde eksik branşlara yapılan atamalar ve ekipman eksiklerinin tamamlanma işlemi son hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine de atama yapıldı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ihtisasını tamamlayan Op. Dr. Aylin Çakıroğlu Eser, Sındırgı Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. Pazartesi ve Salı günleri Sındırgı Devlet Hastanesinde hasta kabulü gerçekleştiren Dr. Çakıroğlu Eser diğer günler ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyat ve detaylı tetkik görevini gerçekleştiriyor.

Balıkesir’e gitmesine gerek kalmadı

Makine teçhizat yetersizliği ve branş doktorunun bulunmaması nedeniyle hastalar ilçe dışındaki hastanelere gitmek zorunda kalıyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen son teknoloji ultrason cihazı ile hastaların detaylı tetkikleri de artık Sındırgı Devlet Hastanesinde yapılabiliyor. Doğum kontrol, kanser taraması vb. tüm ön tetkikler yapılarak riskli durumlarda farklı hastanelere yönlendiriliyor. Doğum işlemi ve ameliyatlar ise Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde aynı hekim tarafından gerçekleştiriliyor. Yeni cihazlar sayesinde kanser taramaları da Sındırgı Devlet Hastanesinde yapılabiliyor.

Doktorun Sındırgı’da olmasının ve tetkiklerin de yapılmasının büyük bir kolaylık olduğunu belirten Kübra Akbaş “Daha önce Balıkesir merkeze gitmemiz gerekiyordu. Kadın doğum polikliniği için şimdi Sındırgı da doktorumuz olduğu için bizim için kolaylık oldu. Buraya gelip muayyenlerimi yaptırabiliyorum, tarama testlerimi yaptırabiliyorum, bebeğimin sağlığına baktırabiliyorum sağlık durumu hakkında bilgi alabiliyorum. Doktorumuz her konuda bize yardımcı oluyor. Şeker yükleme testimizi yapabiliyoruz. Ultrason cihazımız daha önce yoktu şimdi ultrason cihazımız da geldi. Yeni ultrason cihazı ile her şekilde bebeğimin bütün yapılarını, bütün organlarını görebiliyoruz” dedi.

Yalnızca gebelik hizmetlerinin değil özellikle kanser taramalarının da rahatlıkla yapılabildiğini belirten ve özellikle erken teşhisin önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Aylin Çakıroğlu Eser “Sındırgımız da sekiz yıldan beri kadın doğum hekimi olmadığı için birçok taramaya gelmemiş yıllık rutin kadın doğum muayenelerini olmamış hastalarımız var. Bazı kanserler çok sinsi ilerler bazılarında kanama bulgusu olur. Yumurta kanserlerinde özellikle kanama gibi bir şikâyetiniz olmayacağı için genel de hastalar sorunlarını ileri evrelerde gördüklerinden dolayı geç evre tanı alıyorlar o yüzden yıllık rutin kadın doğum muayenenize gelin sinir ve HPVR ve bazı kanser taramanızı yaptırın. Meme taraması için 40 yaş üstü bütün haslarımız için mamografi çektiriyoruz. Kemik ölçümleriniz erken yaşta menopoza giren hastaların tedavileri bunlar için hastanemize başvurabilirsiniz. “ şeklinde konuştu.

Sındırgı Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Çirkinoğlu ise “Hastanemize kadın doğum uzmanı ataması oldu. Uzun zamandır kadın doğum uzmanı sıkıntısı yaşıyorduk geçici görevle il merkezinden hafta da bir gün geliyordu artık ilçemizde kendi kadromuz da kadın doğum uzmanımız var. Kadın doğum uzmanımızın gelmesiyle birlikte sağlık bakanlığımız bize en son teknolojiye sahip bir ultrason cihazı da verdi. Bu ultrason cihazı ile bütün gebelik takipleri kadın hastalıkları ile ilgili ayrıntılı ultrasonlar hepsi yapılabilmekte. Halkımız bunu bizden uzun zamandır talep ediyordu sağlık bakanlığımız da bunu gördü ve talebi karşıladı. Bunun için çok mutluyuz. Bütün Sındırgı halkına hayırlı olsun“ dedi.