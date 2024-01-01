Sındırgı'da vatandaşlar yeni yılın ilk sabah namazında buluştu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yüzlerce vatandaş yeni yılın ilk gününde sabah namazında buluştu. Sındırgı Belediyesi, müftülük ve STK’lar işbirliği ile yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşması gerçekleşti.

Şerif Paşa camiinde gerçekleşen sabah namazı buluşmasında Kur’an-ı Kerim tilaveti, vaaz, ilahiler ve tesbihat sonrası eller şehitler ve Gazze’deki insanlık dramı için semaya açıldı.

Güzel bir katılım ile yeni yıla güzel bir başlangıç olduğunu belirten İlçe Müftüsü Sami Türkel “Misakımızı yeniledik, Rabbimize olan bağlılığımızı yine namazımızla ifade ettik, sohbetler yapıp zikirler ve dualarla taçlandırdık. Rabbim kabul eylesin, yeni yılımızı tüm ülkemize, vatanımıza, ümmeti Muhammed’e hayırlara vesile olsun inşallah” dedi.

Bir yılın daha geride kaldığını, ömürden bir sayfanın daha kapandığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Yeni bir sayfaya Bismillah dedik. Bu gün, 1 Ocak 2024. Rabbim kalan ömrümüzü geçmiş ömrümüzden daha hayırlı ve bereketli eylesin. İslam alemine, Gazze’ye, Doğu Türkistan’a huzur, barış ve özgürlük versin. Rabbim bereketimizi daim eylesin diyerek hepinizin 2024 yılını tebrik ediyor, kutluyorum. Rabbim huzurla, barışla yaşamayı nasip etsin inşallah” sözlerine yer verdi.

Namaza gelen vatandaşlara sivil toplum kuruluşları ve Sındırgı Belediyesi tarafından çorba ikram edildi. İlçe müftülüğü tarafından her Cuma günü farklı camilerde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmalarının devam edeceği belirtildi.