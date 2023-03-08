Sındırgı'da yangın

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde toplu konutlarda M.B.’ye ait evin mutfağında çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekiplerince yapılan hızlı müdahale ile diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Akşam saatlerinde C10 blok zemin katındaki mutfakta başlayan yangın bina sakinlerinde panik oluşturdu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının aynı prizde takılı birden fazla elektrikli alet nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi 5 katlı binada faciayı önledi. Çıkan yangında evin mutfağı ve bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri elektrikli aletler konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.