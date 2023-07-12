Sındırgı'da yerli üretim ile alınan verim yüzleri güldürdü

Balıkesir İl Tarım Müdürlüğünce yürütülen demonstrasyon çalışmaları dahilinde Sındırgı ilçesinde ekimi yapılan yerli ve milli çeşitlerin hasadı gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sındırgı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtımı yapılan 12 ürün Gölcük, Eşmedere, Çaygören, Karagür, Yüreğil, Aktaş, Çıkrıkcı, Eğridere, Hisaralan, Kocasinan, İzzettin, Taşköy, Yolcupınar, İbiller, Kurtuluş, Çoturtepe, Akçakısrak, Aktaş, Düğüncüler, Emendere, Kınık, Yaylabayır, Pürsünler, Kıranköy, Büyükdağdere, Bayraklı, Sinandede, Danaçayır, Alacaatlı, Çavdaroğlu, Karaağaç, Karakaya, Kertil, Kızılgür, Kocabey, Mandıra, Osmanlar, Umurlar ve Çelebiler kırsal mahallelerinde üretildi. Yerli tohum ile verimdeki artış da çiftçinin yüzünü güldürdü.

Buğday, Arpa, İtalyan Çimi, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Kuru Fasulye, Macar Fiği ve Silajlık Sorgum olmak üzere, toplamda 8 ürün 18 çeşitte yaklaşık bin 626 dekar alanda yetiştirilen demonstrasyon ürün çalışmalarında alınan verimler üreticileri memnun etti.

Gölcük kırsal mahallesinde yerli üretimde hasat protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gölcük mahallesinde üretim yapan çiftçi Hasan Tink “Ailece çiftçilikle uğraşmaktayız. Tarım il müdürlüğü tarafından tarafımıza verilen hibe 200 kilo tohumu bu parselimize ektik, gayet de memnunuz şu anda da hasadını yapıyoruz. Hasat sonucunda verimi göreceğiz İnşallah. Scarloth diye bir çeşit syngentanın, ilk defa bu yörede denemesi yapılıyor. Biz de merak ediyoruz ne alacağız diye merak ediyoruz“ dedi.

Söz konusu çeşitlerin, en başta yerli olması, hastalık ve zararlılara karşı mukavemetli olması, birim alandan alınan verim miktarının yüksek olması, bu çeşitlerin ekim alanlarında daha da yaygınlaşacağı değerlendirildi.

Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir ve Tarım Müdürlüğü ortaklaşa çalışmalarla Sındırgı’da tarıma ve yerli üretime desteğin her alanda devam ettiğini belirten Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Salih Durak “İl tarım müdürlüğümüz ilçe tarım müdürlüğümüz ve büyükşehir ve Sındırgı belediyemiz iş birliğiyle Sındırgıda artık yerli tohumların 8 farklı çeşit yerli tohumların ekme çalışmasının hasadı bugün yapılıyor. Sındırgımız bu konuda zengin kaynaklara sahip doğası ve iklimi olarak da her türlü bitkiye uygun bir alanda. Bu konuda da il tarım ve ilçe tarım müdürlüğümüz yaptığı analizler sonucu ekmeklik buğdayın 8 çeşitten bir tanesi olan ekmek buğdayının artık ekiminin hasadı yapıldı. Bu konuda emeği geçen tüm yerel ve genel idare ve devletimizin politikasına teşekkür ediyoruz. İnşallah çiftçilerimizin verimli bir yılı olur. Bu konuda da Rabbim herkese hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin“ dedi.

Yerli tohumlarla üretimin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ve bu tür projelerin artarak devam edeceğini belirten Balıkesir İl tarım müdürü Erkan Alkan ise, “Şu an Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesindeyiz, Gölcük mahallesindeyiz. Sındırgı ilçemizde yaklaşık şimdiye kadar bin dekar alanda 89 çiftçimize ayrı ayrı mahallelerde enstitülerimizin geliştirdiği tarım ve orman bakanlığımıza bağlı cinslerimizin geliştirdiği yeni çeşitleri demastrasyonu yapıyoruz. Burada önemli olan bilim alanında hem daha yüksek verim elde edebilmek ve özellikle hastalıklara daha dayanıklı cinsleri bu bölgeye tamamen ürün desenli değiştirmeyi hedefliyoruz. Bugünde Sındırgı ilçemizde tarla günündeyiz. Bu ektiğimiz buğday çeşitleri şu ana kadar ilimizde 910 kg kayra çeşidimiz var. 910 kilogram dekara verim verdi ki bu hakikaten çok güzel. Özellikle bu sene yağışların fazla olması ve nem oranının yüksek olmasından dolayı buğday ve arpada pas hastalığı çok fazla görüldü. Bizim bu yeni çeşitlerimizde bu daha az oranda gözüktü. Özellikle yatma bakımından baktığınız zaman daha dik ve bu doluluk oranı çok yüksek oldu. Bu da çiftçilerimiz adına çok mutlu, sevindirici olarak geri dönüşler oldu. Bir tane çiftçimiz özellikle dün hasat yaptığımız tamamen taşlık bir alanda son 20 senede benim alabildiğim en yüksek verim dekara 300 kilogramdı, sizin getirdiğiniz çeşitler sayesinde şu an 618 kilogram verim aldım ki Allah sizden razı olsun diye söylemişti ki bizim o çiftçinin mutluluğunu görmek bizim için ayrı mutluluk verici. Ben özellikle bu demastrasyondan dolayı destek veren tarım orman bakanlığımıza ve büyükşehir belediyemize ve Sındırgı belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.