Sındırgı'da yıkım çalışmaları sürüyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasarlı binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İlçede Balıkesir, Akhisar ve İbiler Caddelerinde bulunan 2, 4 ve 5 katlı toplam 9 ağır hasarlı bina ile 2 metruk yapının kontrollü yıkımı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuldu.

Balıkesir Caddesi’ndeki asırlık çınar ağaçları, sararan yapraklarıyla birlikte sonbaharın hüznü içinde yıkım anlarına sessizce tanıklık etti. Enkaz kamyonlara yüklenirken çevredeki vatandaşlar, bir zamanlar hayatın aktığı sokaklarda şimdi sessizliğin hâkim olduğunu söyledi.

Deprem fırtınası sürüyor

Sındırgı’da 10 Ağustos ve 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar sık sık hissedilen depremler nedeniyle tedirgin olduklarını belirtirken, ekiplerin ağır hasarlı yapılarda yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmaları ilçe genelinde devam ederken, belediye ve AFAD ekipleri de enkaz kaldırma işlemlerini koordine ediyor.