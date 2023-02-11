Sındırgı'dan giden yardımlar deprem bölgesine ulaştı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinden 10 ili etkileyen deprem bölgesine yardımlar aratarak devam ediyor. Deprem bölgesine gönderilen 6 TIR, 5 Transit yardım deprem bölgesine ulaştı.

Sındırgı’da gönüllü vatandaşlar tarafından tek tek istiflenen kolilere ayrılarak ne oldukları liste halinde gönderilen yardımlardan 2 TIR Kahramanmaraş’a, 2 TIR Gaziantep’e, 2 TIR Adıyaman’a ulaştı. Transit ile giden sandviç, ekmek gibi malzemelerde bölgelerde belediye personeli tarafından anlık dağıtılıyor. Sındırgı ilçesinden AFAD, KIZILAY koordinasyonunda deprem bölgesine giden yardımlar depolara indiriliyor. İhtiyaç bölgesine ve sıralamasına göre ayrılacak gönderiliyor. Kahramanmaraş’a ulaşan ilk iki TIR yardım vatandaşlara ulaştırılmak üzere Mehmetçikler tarafından indirilirken, Gazinantep’e ulaşan iki TIR yardım deposuna indirildi.

Hilti, Jenaratör, el lambası, megafon gibi ürünler direk olarak arama kurtarma çalışması yapılan adreslere gönderildi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş deprem bölgesine giderek, yanında götürdüğü yardımları dağıttığı gibi yardımların ulaştığı depolardan da bilgi aldı.

Önceliğin özellikle hilti, jenatör gibi malzemelerin olduğunu, gelişigüzel yardımların gönderilmemesi gerektiğini belirten başkan Yavaş, “Deprem hepimizi derinden üzdü. Bu yaraları bir nebze sarabilmek için Gaziantep’ teyiz. Elbistan, Kahramanmaraş’a gittik. TIR’larımızdan iki aracımızı bugün depoya verdik. Tek tek tasnif ettiklerimizi, onlar da tasnifleri aldılar. Özellikle bölgeden getirdiğimiz, hilti jenaratör gibi, el lambası gibi ihtiyaçlar, çok acil olduğunu söylediler. Onları teslim ettik. Burada Sındırgı’dan topladığımız yardımlar birebir vatandaşlarımıza ulaşmak üzere, depoya indirildi. Allah vatandaşlarımızdan binlerce razı olsun. Tabi deprem de kayıplarımız çok onlara üzülüyoruz. Ama vatandaşlarımızın bu işe sahip çıkmasına yardım etmesine seviniyoruz. Rabbim bizi bir eylesin beraber eylesin. Devletimiz tüm imkanları ile burada. Acı büyük, alan çok büyük. Yediden yetmişe herkes seferber. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyor, vatandaşlarımızdan gelen yardımların doğru adrese ulaşması için koordineli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.