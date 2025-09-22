Sındırgı depremi kamerada

Balıkesir'de gece saatlerinde Sındırgı merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Sındırgı depremi kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Balıkesir’de gece saatlerinde Sındırgı merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı.

Sındırgı’da Sinandede merkezli meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Sındırgı’da faaliyet gösteren bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir hasar tespit edilmedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sındırgı’da 10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş 729 binada 1036 hasarlı bağımsız bölüm tespit edilmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçen hafta 531 adet afet konutunun temelini atmıştı.