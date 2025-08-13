Sındırgı depremi sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı depreminin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören bağımsız bölüm sayısının 615’e yükseldiğini açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. İncelemelerimiz sonucu 426 binadaki 506’sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Çalışmalarımız tamamlanınca hızla adımları atacağız."