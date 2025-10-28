Sındırgı depreminde beşik gibi sallandı...O anlar kamerada

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir evin beşik gibi sallandığı anlar dış cepheden güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen deprem saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin olduğu anlarda, kayıtta olan kameralarda müstakil bir evin beşik gibi sallanması dikkat çekti. Saatler 22,48’i gösterdiğinde evin ilk olarak elektrikleri kesilirken, şiddetle sallanan ev korku filmlerini aratmadı.

Halen sallanmaya devam ediyor

Dün gece saat 22.48 itibariyle 6,1 şiddetindeki depremin ardından 24 saat içinde, 226 kez artçı deprem meydana geldi. Saat 11.00 sıralarındaki 4,8 büyüklüğündeki deprem bir çok noktada hissedildi.