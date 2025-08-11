Sındırgı depreminde çöken bina sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.

Enkaz altında kalan 4 vatandaş ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkânlarıyla çıktı. Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gece boyunca süren çalışmaların ardından sabahın ilk ışıkları ile yıkılan bina havadan dron ile görüntülendi.