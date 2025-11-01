Sındırgı depreminde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda toplam 22 bin 164 binada yer alan 32 bin 576 bağımsız bölüm incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 607’si konut, 93’ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün ağır, acil, yıkık veya orta hasarlı olduğu tespit edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlandığı belirtilerek vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.