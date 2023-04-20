Sındırgı, Hatay'da bayram sofrasında öğrenciler ile bir araya gelecek

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki öğrenciler hazırladıkları hediyeler ile Hatay Hassa Hacılar köyünde depremzede öğrencilerle bayram sofrasında buluşacak.

Sındırgı Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe müftülüğü, gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen proje dâhilinde Sındırgılı öğrenciler Hatay’da depremzede öğrencilerle buluşacak. Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki çocukların bayramda yüzlerini güldürmek, buruk da olsa bayram sevincini paylaşmak adına öğrenciler hazırladıkları hediyeleri ve oyuncakları bölgeye götürecek.

Öğrenci ve veliler tarafından hazırlanan hediyeler ve yiyeceklerin yanı sıra depremzede öğrenciler için Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde kadınlar tarafından hazırlanan hediye sepetleri ve harçlıklar, oyuncaklar depremzede öğrencilere ulaştırılacak, Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından da Karagöz Hacivat gölge oyunu, orta oyunu öğrencilerle buluşturulacak. Öğretmen, öğrenci, veli ve belediye personelinden oluşan 50 kişilik ekip Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Hatay’a gidecek.

Öğrenci Tenzile Yaz “Depremzede arkadaşlarımız, kardeşlerimizin yanına gidiyoruz. Bayram sofrasını kurup onlarla birlikte olmaya gidiyoruz. “ şeklinde konuşurken Kerem Güneş ise “ Depremzede kardeşlerimize ziyarete ve onların acılarını dindirmeye gidiyoruz. Onlarla birlikte bayram sofrasına oturacağız onların acısını dindireceğiz, morallerini düzelteceğiz. “ dedi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu müdür yardımcısı Önder Esen “Bu projemizle bayramda Hatay’da sofra kurma depremzedelerle ilgili nasip olursa bayramın 1. günü Hatay’da Hassa Hacılar köyünde depremzedeler için bayram sofrası kuracağız. İnşallah onlarla beraber orada günümüzü bayramlaşıp geçireceğiz İnşallah. Projemizde maddi olarak çok oralara yardım gidiyor fakat biz bunun dışında kendimiz manevi olarak onların yanında olduğumuzu göstermek için bu şekilde bir bayram sofrası projesi ile orada bayram sevinçlerine ortak olacağız. Onlarla günümüzü değerlendireceğiz İnşallah.” dedi.

Gençleri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Sındırgı Beledi Başkanı Ekrem Yavaş ise “Şuanda da yine depremin hemen hemen 2 aya yaklaşan bu süresinde şimdi çocuklarımız burada İmam Hatip lisemiz öğrencileri, öğretmenleri, velileri hatta ilçemizde bulunan 244 tane depremzede aileden bazılarıyla birlikte Hataya deprem bölgesine bayram sofrası kurmaya giden bir ekiple beraberiz. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Yani bir duyarlı davranış ve insanların artık devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölgede maddi olarak desteklerini sağlıyor ama asıl iş bundan sonra onların psikolojik olarak rehabilitasyon çalışmalarında onlarla beraber olma yani biz sizinle beraberiz diyebilme fırsatını yakalama hadisesiydi. Böyle bir organizasyondan dolayı Ben İmam Hatip Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Hakikaten çok duyarlı bir davranış. İnşallah bizde onlarla orada beraber olmaya çalışacağız. Oradaki çocuklara burada hazırladıkları güzel hediyeleri onlara verecekler, onlarla beraber bayramlaşıp onlarla beraber hemhal olacaklar. Millet olmanın gereği de zaten bu değil mi? “ dedi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu müdürü Himmet Derim “ Yardım kampanyası ile başlayan proje daha güzel bir hadiseye dönüştü. Öğrencilerimiz bayramda depremzede kardeşleri ile bir araya gelecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.