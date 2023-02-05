Sındırgı kar yağışı ile beyaz gelinlik giydi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine inmesiyle birlikte etkili olan kar yağışı Sındırgı ve kırsal mahalle sakinlerini sevindirdi. Sındırgı’nın Yaylabayır yerleşim bölgesinde sabah saatleriyle birlikte kar yağışı etkisini artırırken, kırsal mahalleler beyaz örtü gelinlik giymiş gibi oldu.

Sındırgı’da büyükşehir ve karayolları ekipleri gece gündüz çalışıyor. Yaylabayır Muhtarı Mustafa Eraslan Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi. "Yağcıbedir doğa harikası bir yerdeyiz. Yaylabayır, Demirci, Bardakçı yolundayız. Büyükşehir ekiplerimiz görevini n başında yolumuzu açmak için jandarma ekipleri ile işbirliği içinde. Biz yola çıkacak eşimize, dostumuz diyoruz ki kesinlikle zincirsiz, kar lastiksiz yola çıkmayın. Aynı zamanda kar memleketimize bereket getirdi. Biliyorsunuz bizim memlekete sulu tarım yapılıyor. Göletlerimiz susuz kalıyordu. Bu kar yağışı göletlerimizi dolduracak. Vatandaşlarımız bu karı görünce mutlu oldu. Rabbim bereketimizi artırsın İnşallah” dedi.