Sındırgı Kırsalında Asfalt Çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kırsal mahallelerinin en büyük ihtiyacı olan yollar da Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Asrın felaketinin yaşandığı deprem sonrası iş makinelerinin yoğun bir kısmının deprem bölgesinde çalışması yol çalışmalarını da askıya almıştı. Bölgedeki sorunun çözülmesi ile birlikte hızlı bir çalışma ile Sındırgı genelinde birçok mahallede asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Sındırıgı – Yaylabayır – Yüreğil grup yolu da çalışmalar dahilinde sıcak asfaltla buluştu. Kürendere’den Eğride’ye kadar program dahilinde tüm kırsal mahallelerde asfalt, stabilize, yol tamirat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Şube ekipleri tüm imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürürken, Sındırgı Belediyesi ekipleri de mahalle arası ve arazi yollarında çalışmalar gerçekleştiriyor. 2023 yılı yaz sezonunda Sındırgı’da yaklaşık 20 km sıcak asfalt, 50 km’ye yakın sati asfalt kaplama ve stabilize çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların hava şartları elverdiği takdirde hızla devam edeceği belirtildi.

Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar, MHP Sındırgı ilçe başkanı Hasan Aslan ile birlikte Karakaya mahallesi sonrasında Kızılgür mahallesinde asfalt çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol şube ekiplerini ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar “Sındırgımızda asfalt çalışmalarında kırsal mahallelerimizde asfalt çalışmalarının büyük kısmını tamamladık. Bugün de Kızılgür mahallemizde köyün içine kadar asfaltımızı atmış bulunmaktayız. Kürendere’den Eğridere’ye kadar ilçemizin dört bir yanına hizmet götürmeye, asfalt götürmeye devam edeceğiz. Bu konuda en büyük emeği olan başta büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz’a, Sındırgı Belediyesi Fen işleri ekiplerimize, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Daire başkanlığının personellerine sonsuz teşekkürler“ dedi.

Kızılgür mahalle muhtarı Mustafa Aktaş “ Mahallemizin eksiği olan 2 km’lik yolumuz tamamlandı. Halkımız ve şahsım adına çok mutluyum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.” Sözlerine yer verirken Milliyetçi Hareket Partisi Sındırgı ilçe başkanı Hasan Aslan ise “ Kızılgür mahallemizde yol çalışmasına geldik. Burada yolun yapımında emeği geçen büyükşehir belediye başkanımıza, Sındırgı belediye başkanımıza, burada çalışan personel arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Mahalle halkımıza hayırlı olsun. Çok şükür ki ilçemizin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor” dedi.