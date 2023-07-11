Sındırgı'nın doğal ürünleri TBMM'de

Türkiye’nin doğal hediyecisi konumuna gelen Sındırgı’nın doğal ürünlerinden oluşan hediye sepetleri, TBMM’de Cumhur İttifakı milletvekillerine hediye edildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş beraberindeki heyetle birlikte Balıkesir milletvekilleri başta olmak üzere, milletvekilleri, bakanlıklara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sıfır atık projesi dahilinde atık gazetelerle kadınlar tarafından üretilen sepet içerisinde, Yörük bebeği anahtarlık, kolonya, Sındırgı’dan dünyaya açılan lezzet kurutulmuş meyve ürünleri yer aldı. İlçenin ve üretilen değerlerin tanıtımı için Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile gerçekleştirilen ziyarette Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı M. Cemil Atla, MHP İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu ile birlikte milletvekillerine hediyeleri ulaştırdı. Sındırgı’nın tanıtımının da gerçekleştirildiği ziyarette, yapılması planlanan işlerle ilgili istişarede bulunuldu.

Ulaşımda yeni dönem

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir milletvekilleri, Cumhur İttifakı ilçe başkanları ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Devam eden Sındırgı Akhisar Karayolu, yapılması planlanan Simav yolu ve diğer projeler hakkında istişarede bulunuldu.

Heyet ayrıca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Geleneksel Atlı Sporlar Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu’nu da makamında ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde doğal şehir Sındırgı rüzgarı estiğini ve merak edilen bir ilçe olduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Sındırgı Bereket Versin Kadın kooperatifinin ürettiği gazete kağıdından sıfır atık ürünleri ve jeotermal ile kurutulan meyve kuruları, Kertil Çam Kolonyası, lavanta kesesi ve anahtarlıktan oluşan sepetimizi 28. dönem milletvekillerine hediye olarak takdim ettik. Milletvekillerimiz gerek ziyaret esnasında, gerekse telefonla dönerek Sındırgı’nın doğal hediyeleri için teşekkürlerini, hediyeleri hazırlayan maharetli kadınlarımıza selamlarını ilettiler. Şehrimizi tanıtmak adına güzel organize yapmış olduk. Bu organize için Türkiye Belediyeler Birliği’ne, meclis idare amirliğine, Balıkesir milletvekillerimize teşekkür ederim” dedi.