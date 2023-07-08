Sındırgı'nın simgesi Sağdıç Leylek ekin tarlasında görüntülendi

1962 yılından bu yana Sındırgı ilçe merkezinde belediye binasının üzerinde bulunan ve 2017 yılında yeniden yapılan yeni binasına taşınan yuvasına gelen 'Sağdıç leylek hasat yapılan ekin tarlasında yem ararken görüntülendi.

Sındırgı'nın simgesi Sağdıç Leylek ekin tarlasında görüntülendi
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1962 yılından bu yana Sındırgı ilçe merkezinde belediye binasının üzerinde bulunan ve 2017 yılında yeniden yapılan yeni binasına taşınan yuvasına gelen “Sağdıç" leylek hasat yapılan ekin tarlasında yem ararken görüntülendi.

Sındırgı ilçesinin simgesi haline gelen ve belediye binasının üzerinde yaşayan sağdıç leylek buğday hasadının yapıldığı arazide balya makinesi ve traktörleri takip ederken dron ile görüntülendi.

Hasat yapılırken araziye inen leylek balya makinesini takip etti. Sındırgı genelinde bulunan 40’a yakın leylek yuvası bulunurken hasat döneminde de leylekler tarlalardaki duruşları ile dikkat çekiyor. Hasat yapılırken leylekler biçerdöverlerin yanından ayrılmıyor.