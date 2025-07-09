Sındırgı yangını kontrol altında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Sındırgı yangını kontrol altında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Sındırgı ilçesi kırsal Kürendere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat öğleden sonra başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan yaklaşık 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanla ilgili tespit çalışmaları devam ediyor.

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