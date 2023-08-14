Sındırgı yollarına sıcak asfalt

Balıkesir’in tüm ilçelerinde asfalt seferberliği başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Sındırgı Yaylabayır, Yüreğil ve Kürendere Yolu’nda yüksek konfor sağlayan sıcak asfalt serim çalışmalarını inceledi. Başkan Yılmaz, “Hemşehrilerimiz çalışmalardan memnun, biz de mutluyuz” dedi.

Alt yapıdan üst yapıya şehrin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal ve hayvansal üretimle geçimini sağlayan ilçelerde asfalt seriminde tam gaz çalışmaya devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atlı; muhtarlarla birlikte Sındırgı Yaylabayır, Yüreğil Mahalleleri grup yolu ve Kürendere Yolu’nda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Yüksek konfor sağlayan, dış etkenlere dayanıklı sıcak asfalta kavuşan Sındırgı grup yolları 10’dan fazla kırsal mahalle sakini bu yollarda daha rahat ulaşım sağlayacak.

Asfaltı Başkan Yılmaz serdi

Asfalt serim makinesinin direksiyonuna geçen Başkan Yılmaz, “Yaylabayır ve Yüreğil Mahalleleri grup yolunda incelemelerde bulunarak mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Yaptığımız sıcak asfalt çalışmaları ile mahallelerimizde ulaşım daha da kolay olacak. Hemşehrilerimiz memnun, biz de mutluyuz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. İlçe belediyelerimizle birlikte uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.