Sındırgıda Ramazan Sokağı geleneği devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2004 yılında başlayan Ramazan Sokağı Geleneği bu yıl da devam ediyor.

Geleneksel Türk gölge oyunu sanatı Hacivat ve Karagöz gölge oyunu 7’den 70’e her kesimiyle buluşturarak nesilden nesile aktarılıyor. Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Orta oyunu ve interaktif yarışmaların yer aldığı Sındırgı Ramazan Sokağı etkinliklerinde çocuklar için manevi atmosfer içinde dini bilgilere de ulaşması sağlanıyor.

Doğal şehir Sındırgı Ramazan ayında da farklılığını gösteriyor. Sıradan eğlenceler yerine eğitici yarışmalarla çocuklara ramazan ayının manevi atmosferi aşılanıyor. Çocukların abonesi olduğu sokakta yarışmaya katılabilmenin en önemli şartı da bir dua ezberlemek.

Dua yarışmaları, ilahi yarışmalarının yanı sıra ahlak ve manevi duyguların gelişmesi için de gölge oyununun ve yarışmaların konuları belirleniyor, doğaçlama gerçekleştirilen oyunlara çocuklar da dâhil edilerek özgüvenlerinin de gelişmesi hedefleniyor. Kimi yarışmalara ise anneler, babalarda da dâhil oluyor.

Etkinlikler ise bu yıl havaların serin olmasından dolayı Akpınar Yaşam merkezinde gerçekleşiyor. Ramazan ayı boyunca okullarında açık olması nedeniyle her hafta sonu teravih namazı sonrasında farklı bir etkinliğin gerçekleştirildiği Sındırgı Ramazan Sokağına çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar geliyor. Sındırgı Belediyesi tarafından katılan çocuklara da patlamış mısırlar ücretsiz ikram ediliyor.

Yarışmalardan çok keyif aldığını eğlenerek öğrendiğini belirten Meryem Elva Ayan “Sındırgı belediyesinin yapmış olduğu Hacivat ve Karagöz gölge oyununa geldik. Çok eğlenceli bir oyundu. Bize burada yarışmalar yaptırdılar. En çok beğendiğim yarışmada elma yeme yarışmasıydı. Bir daha olmasını isterim. Çok hoş bir gölge oyunuydu” şeklinde konuşurken babası İsmail Ayan ise “Ramazan gecesi eğlencelerinde Sındırgı belediyesinin yapmış olduğu eğlencede hem çocuklarımız eğleniyor, eğlenirken de öğreniyor. Sahneye çıktıklarında hem özgüvenleri gelişiyor hem de kendi özgüvenleri geliştiği gibi bildiklerini de diğer arkadaşlarına aktarıyor” dedi.

Karagöz Hacivat gölge oyunu ve kavuklu tiplemesi ile çocukların gönlünde taht kuran hayali Murat Seyman “Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan Karagöz Hacivat gölge oyunu. Bizlerde Balıkesir’in tek hayalisi olarak Karagöz Hacivat gölge oyununu bir sanatı yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza Ramazan ayının manevi atmosferini bir taraftan aşılamaya çalışıyoruz. Gerek yarışmalarla gerek Hacivat Karagözün beyaz perdedeki yani gölge oyunundaki atışmalarıyla çocuklarımıza saygıyı, sevgiyi, Ramazanın maneviyatını, oruç tutmanın güzelliğini bunları aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hem interaktif olarak Karagöz Hacivat’ı sergiliyoruz. Hem de sahne yarışmalarıyla hem ailelerin hem çocuklarının özgüvenlerinin arttırılmasını hedefliyoruz. Sahne yarışmalarına çıkmak için çocuklarımız birbirleriyle mücadelede ediyorlar. Buraya çıktıklarında mikrofonda o konuşmaları heyecanının yenmesine vesile oluyor. Aynı zamanda dua okumaları ya da Ramazanla ilgili oruç tutmanın güzelliklerini söylemeleri, yarışmaların şartları Çocuklarımıza Ramazanın manevi atmosferini de bir şekilde aşılıyor. Bundan dolayı bizde mutlu oluyoruz. Sındırgı belediyesi olarak bir güzelliği Ramazan geleneğini yaşatmaya devam ediyoruz“ dedi.