Sındırgılı Galatasaraylılar iftar geleneğine bu yılda devam ediyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kapı kapı iftar geleneği vatandaşların yoğun talebi üzerine bu yıl da devam ediyor. 23 yılı iftar çadırında başlayan gelenek 4 yıldan bu yana günlük 500’den fazla vatandaşa iftar yemeği ulaştırılarak devam ediyor.

Her gün farklı bir hayırsever tarafından karşılanan iftar yemeği dağıtımına taraftarlardan da destek geldi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Sındırgılı Galatasaraylılar kendi aralarında topladıkları parayla iftar yemeğinin ücretini karşıladılar Sındırgı Belediye personeli ile birlikte formalarıyla kapı kapı yemekleri dağıttılar. Galatasaray taraftarları iftar yemeği dağıtımını gelenek haline getirdi.

Hayırseverliği ve paylaşımcı ruhu ile Sındırgı’da taraftarlar arasında bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve bu sebeple Ramazan ayında hayır köprüsüne katıldıklarını belirten ve geleneksel hale getirdiklerini belirten taraftar Mehmet Ziya Bağcı " Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Biz Sındırgılı Galatasaraylılar olarak Sındırgı’da bir farklılığımızı, farkındalığımızı yani Galatasaray’ın farkındalığını göstermek istedik. Sındırgı Belediyesinin her gün 500 civarı aileye yemek dağıttığını biliyoruz. Depremzede vatandaşlarımız da var bunların içerisinde. Bizde kendi aramızda para toplayarak yardımcı olmaya çalıştık. Yani gerekli ailelere yardım etmeye çalıştık. Şu anda biz 500’den fazla aileye yemeği dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda da bu şekilde yardımlaşma çalışmalarımız olmuştu. Bunu Ramazan ayında bir gelenek haline dönüştürdük. Bir gününü Galatasaray taraftarlar grubu olarak bizler karşılıyoruz. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimizin daim olması lazım. Doğal şehir Sındırgı’dan, Yağcıbedir diyarı, pehlivanlar mekanı Kuva-yı Milliye şehri Sındırgı’dan herkese selamlar" dedi.