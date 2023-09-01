Sındırgılı kadınlar sanat sokağı ile geleneği devam ettirdi

Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği bütçesi depremzedelere gönderildi, yerine Sındırgı Sanat Sokağı kuruldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bu yıl 23.sü gerçekleştirilmesi planlanan Uluslarası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı şenliği asrın felaketi deprem sonrasında iptal edilmişti. Türkiye geneli yüzlerce sanat standının katıldığı ve konserlerle süslenen Türkiye’nin tek Uluslararası Şenliği eğlence ve konser kısmı kaldırılarak yalnızca Sındırgılı kadınların ürettiği yöresel ve sıfır atık ürünlerinin yer aldığı, yöresel lezzetlerin sunulduğu Sındırgı Belediyesi Sanat Sokağında mini şenlik olarak sürdürülüyor.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi ve Bereket Versin Kadın Kooperatifi üyeleri başta olmak üzere Sındırgılı kadınlar tarafından oluşturulan stantlarda yıl boyunca üretilen el emeği ürünler sergileniyor. Kocahan da oluşturulan sanat sokağı hem ürünlerin sergilendiği, satışa sunulduğu hem de yöresel lezzetlerin yer aldığı bir alan olarak 3 Eylül Sındırgı’nın Kurtuluş Gününe kadar açık kalacak.

Sındırgı’da kadınlar, Belediye’nin sunduğu imkânlarla el emeği ile ürettiklerini ekonomiye kazandırıyor. Sındırgılı kadınlar, el emeği, sıfır atık ve Sındırgı yöresel ürünlerini açtığı stantlarda sergiledi, satışa sundu. Sanat Sokağı açılışında konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgı’da bugün görülen tablo, Türkiye’de çoğu insanın görmek istediği bir tablo. Bana Sındırgı ilçesinde bu mutluluğu yaşatan kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Halkın desteği ile konteyner kent yapan tek belediye”

Başkan Yavaş, Sındırgı’nın ülkeye faydasına dikkat çekti. Ülkemizde yaşanan depremleri hatırlatan Başkan Yavaş, Hataya 100 konteyner yapıldığını söyledi. Ayrıca, 40 tırın bölgeye gönderildiğine işaret etti. Dahası, Türkiye’de halkın desteği ile konteyner kent yapan tek Belediye, ilçe olduklarının altını çizdi.

Sındırgılı kadınların festival boyutunda bir organizasyona kendi başlarına imza atmasının mutluluk verdiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “Sındırgıda bir güzelliğin daha bugün açılışını yaptık. Kocahan’da o güzel çarşımızda bir sanat sokağı yani bu yıl uluslarası boyutta kutladığımız Sındırgı Yağcıbedir Halı festivalini yapmadık. Yapmama gerekçemizde deprem. Halkımızdan sponsorluk aracılığıyla ve destekleriyle beraber bizler 100 tane Hatay’a konteyner Sındırgı Mahallesi yaptık. Aşevi açtık arama kurtarmaya katıldık. Ve dedik ki bir karar aldık. Halkımız bize bu sene deprem dolayısıyla ciddi manada destek verdi Allah binlerce razı olsun. Bizlerde bu sene eğlence kısımlarını konser gibi al işleri Sındırgıdan kaldırarak sadece sanat kısmını ve para getirecek olan işleri yapalım dedik. Şuanda Sındırgı bereket versin kadın kooperatifi, Akpınar yaşam merkezi ve daha önce bize çalışıp da şimdi dışarıda olan, özel olarak bulunan el sanatları yapan arkadaşlarımızı Sındırgıda sanatla alakalı el maharetleriyle ilgili ne yaparsa kadınlarımızın ürünlerini sergilediği bir sanat sokağı açtık. Hakikaten harika oldu. Yiyecek, içecekten tutun takılara tasarıma kadar çokça şeyler var. Ayrıca panayırımızda 3 Eylüle kadar devam ediyor. Akşamları insanlar özellikle panayır alanındalar gündüz ise yine akşamda bu Kocahan alanında çok harika olan bu çarşıda burada bulunuyorlar. Yalnız Sındırgımızda bu işte hanımlarımız ne kadar isterse burada devam edecek. Ama şuanda 3 Eylüle kadar buradayız İnşallah. Burada halkımızın hizmetinde olacaklar. Dışarıdan Sındırgıya gelenlere bir hatıra olarak götürebilecekleri eşyaları onlara satacaklar. Gelir elde ediyorlar hem kaynaşıyorlar hem birlikte bir şey üretmenin keyfini, hazzını yaşıyorlar. Bizde onlar ürettikçe, kazandıkça bizlerde mutlu oluyoruz“ dedi.

“Huzuru çoğaltmak için üreteceğiz”

Birlikte yürüyelim mesajı veren Başkan Yavaş bizim bereketimiz haset etmemekle birlikte geldi dedi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Kocaeli, Gölcük, İstanbul’dan gelenlerle sergi açarken bugün baktığımızda sadece Sındırgılı kadınların açtığı stantları görüyoruz dedi. Ayrıca Başkan Yavaş, huzuru çoğaltmak için üreteceğiz dedi. Son olarak, “Hükümetimiz, Büyükşehir ve Sındırgı Belediyesi olarak biz üretelim diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ebru Karaç “Kendim sanat olarak da su kabaklarından lambalar, abajurlar yapıyorum kâğıt ipten çantalar yapıyorum. Çok güzel rağbet gördü burada sanat sokağımızın bugün açılışını yaptık. Sağ olsun Ekrem başkanımız bize bu imkânı sundu çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ev ekonomisine katkıda bulunduk bulunuyoruz da bütün hanımlarımız el işleriyle burada güzel bir iç Pazar diyeyim artık ben evlerine, çocuklarına, eşlerine yardımcı oluyorlar. Biz çok memnumuz bu sergilerin devamını diliyoruz” dedi.

Yağcıbedir Yörükler Derneği başkanı ve Yörük bebeği üreticisi Fatma Oya Kocataş “Burada güzel bir etkinlik var. Bizde burada yaptığımız el ürünlerini, yöresel bebeklerimizi ev ekonomisine katkıda bulunmak için bizde buradayız. Bize de burada bir stant verildi, kültürümüzü, örf, adetlerimizi gelecek nesillere aktarmak için böyle yöresel bebekler yapıyoruz.” şeklinde konuşurken Hacer Yağcıoğlu ise “Sanat sokağı sergimiz evde yatığımız hünerli ellerle böyle burada satıyoruz. Yaprak sardık, börek yaptık mesela turşu, bal, sos, menemen o gibi şeyler yaptık” dedi.