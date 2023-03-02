Sındırgılı vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, deprem bölgesine 30 tır dolusu yardım malzemesi ve Hatay’a 100 konteyner ev için para yardımı toplandı.

Türkiye’yi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ilk gününden bu yana Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde adeta Kurtuluş Savaşı’nı hatırlatan bir yardım seferberliği yaşanıyor. Asrın felaketi olarak nitelendiren, binlerce can kaybının yaşandığı ve şehirlerin büyük kısmının yok olduğu depremin yaralarını sarmak adına Sındırgı Belediyesi öncülüğünde STK’lar, siyasi partiler, kamu kurumları yardım seferberliğine devam ediyor.

Çocuğundan yaşlısına herkesin kendince bir yardımda bulunduğu seferberlikte AFAD koordinasyonunda bölgeye 30 tırdan fazla yardım malzemesi gönderildi. Depremin ilk günlerinde gönüllü aşçılar bölgede sıcak yemek yaparken; gönüllü operatörler, tesisatçılar, Sındırgı Arama Kurtarma ekipleri, gönüllü vatandaşlar deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katıldı.

AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri de yardım dağıtım ve belirleme çalışmalarda deprem bölgesinde görev aldı. Gaziantep Nurdağı ve Malatya bölgesinde temizlik ve ilaçlama ekipleri de çalışmalarını dönüşümlü olarak sürdürüyor. Kızılay, AFAD gibi resmi hesaplara toplanan nakdi yardımlar da yatırılırken, umre parasını bağışlayan Yüreğilli Mehmet Çakırhan, dünya genelinde gönüllere dokundu ve kendisine gelen umre tekliflerine de hayır deyip bir mesaj daha vererek herkesi yardım seferberliğine davet etti. Kimi arabasını bağışladı; kimi arsasını kimi ise kumbarasını. Küçük ilçenin koca yürekli insanları örnek bir yardımlaşma seferberliğine imza atıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da depremden etkilenen illeri gezerek AFAD koordinasyonunda yardımların depolara ulaşmasını ve acil ihtiyaçların belirlenmesini sağladı. Bölgenin durumuna göre Sındırgı’da toplanan yardımlara öncelik verildi.

Sındırgılı kadınlar kumanya hazırlarken, polar battaniye ve kıyafet de dikti. Köylü kadınlar ekmek yaparken, öğrenci ve öğretmenler soba yaptı. Kırsal mahalledeki vatandaşlar ise odunları hazırladı. Anlık yardımlar direkt olarak ihtiyaç olan bölgelere teslim edildi. Çocuklar ise adeta büyüklere örnek olarak kumbarasını bağışladı, oyuncaklarını depremzedelere gönderdi. Sındırgı genelinde ise 6 farklı ilden Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı iş birliği ile ilçeye gelen depremzedeler, ’Evim Yuvan Olsun’ dâhilinde hayırsever vatandaşların açtığı evlere, otellere yerleştirildi.

65’in üzerinde konteyner ücreti toplandı

Bölgenin en önemli ihtiyacının barınma ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Yavaş, Hatay dönüşü ise mahalle muhtarlarını toplayarak ’Sındırgı Mahallesi’ kampanyasını başlattı. Kaymakamlık onayı ile açılan yardım hesabı ile kısa süre içerisinde seferber olan Sındırgı halkı, 65’in üzerinde konteyner ücretini topladı. AFAD tarafından yapılacak yerin belirlenmesi ve yer teslimin yapılması ile birlikte Sındırgı Belediyesi ekipleri bölgede altyapı ve projelendirme çalışmalarına başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliğinde yapılacak altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sonrasında üretilen konteynerler yerleştirilecek. Mart ayı sonuna kadar konteyner evlerin de depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.