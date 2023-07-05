Sinekle mücadele hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sinekle mücadele çalışmaları, havada drone, suda amfibik araç, karada yaya ve motorize ekiplerle, hız kesmeden sürüyor. Kurban Bayramı sonrası karasinekle mücadeleye ağırlık verilirken, toplam 229 personel, 77 araç ve 234 ekipmanla 17 ilçede yoğun mesai harcanıyor.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmaları 17 ilçede Tarım Peyzaj A.Ş marifetiyle tek elden yürütülüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, toplam 229 personel, 77 araç ve 234 ekipmanla devam ediyor.

Drone ile ilaçlama

Mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmek için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Türkiye’de bir ilk olarak ulaşılması zor sazlık alanlarda drone ile biyosidal ürün uygulaması yapmaya başladı. Böylelikle havada drone, suda amfibik araç, karada ise motorize ve yaya ekiplerle etkin bir mücadele sergileniyor. Kurban Bayramı öncesinde, ‘kurban atıklarının usulüne uygun bertaraf edilmesine yönelik’ yapılan tüm uyarılara rağmen, atıkların gelişi güzel çevreye bırakılması veya gerekli temizlik hizmetlerinin zamanında yapılmaması yüzünden karasinek popülasyonundaki artış üzerine, çalışmalarda karasinekle mücadeleye ağırlık verildi. Bunun yanında yaz döneminde gelen yoğun yağışlar sonrasında üreme alanlarında genişleme yaşanan sivrisinek türleri de yoğun ilaçlama ile baskı altına alınıyor.

Su birikintilerine dikkat

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sinek ve haşere ile mücadelenin yaz kış aralıksız devam ettiğini hatırlatarak, bu mücadelede vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi. Yaz aylarında ülke genelinde etkili olan yağışların, sivrisineklerin üreme alanlarını genişlettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Yağışlar sonrasında özellikle balkondaki kovalarda, çatı saçaklarında ve bahçelerdeki bidonlar gibi alanlarda su birikintileri oluşuyor. Sivrisineklerin üreme alanı haline gelen bu birikintilerin engellemesi konusunda vatandaşlarımızdan da hassasiyet bekliyoruz. Rögar, fosseptik, kapalı alan ve su kanallarındaki ilaçlamalarımız sorun ortadan kalkana kadar devam edecek” dedi.