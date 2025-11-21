Sinekle mücadelede kışlık uygulama modeline geçildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerle mücadele çalışmalarını sonbahar ve kış dönemine uygun olarak "kışlık uygulama modeline" geçirerek kesintisiz sürdürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte sivrisineklerin kışlama alanlarına odaklandı. Bu kapsamda kanalizasyon hatları, rögarlar, menfezler, bodrum suları ve kapalı drenaj sistemleri gibi alanlarda ergin ve larva kontrolüne yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekipler, altyapı sistemlerinde barınan ergin sivrisinek popülasyonunu baskılamak için hedef odaklı ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu yöntemle, sivrisineklerin kış boyunca korunarak ilkbaharda yeniden çoğalmasının önüne geçilmesi ve erken dönemden itibaren etkin kontrol sağlanması hedefleniyor.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, çalışmalarını bilimsel veriler ışığında ve çevreye duyarlı yöntemlerle sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı biyolojik ve kimyasal ürünler kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesini yaz dönemi yoğunluğuna karşı değil, yılın 12 ayına yayılan bir planlama ile sürdürdüğünü bildirdi.