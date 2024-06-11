Sinem Erdoğan'ın hedefi ay yıldızlı forma

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Sinem Erdoğan, ay yıldızlı forma için çalışmalarını sürdürüyor. Kick boks branşında Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösteren Sinem Erdoğan, uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nde kick boks branşında mücadele eden 18 yaşındaki Sinem Erdoğan, başarıdan başarıya koşuyor. Ocak ayında gerçekleştirilen Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Genç Bayanlar 70+ Full Contact stilde Türkiye Şampiyonu olan ve bu başarısını geçtiğimiz ay düzenlenen Turkish Open Kickboxing World Cup’da aldığı altın madalyayla taçlandıran Sinem Erdoğan, milli takım hedefi için çalışmalarına ara vermiyor. 3 yıl önce Çayırova Belediyesi bünyesinde kick boksa başlayan Sinem Erdoğan, çok çalışarak ay yıldızlı formayı giyme amacında.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ile 3 sene önce tanıştığını belirten Erdoğan, "Kick boksa 15 yaşımdan sonra merak saldım. 3 yıl önce Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ile tanıştım. Bize burada sunulan imkanlar çok iyi. Hedeflerim şu an dünya şampiyonasına gidip dünya şampiyonu olmak. Bu senenin başında gerçekleşen Türkiye Şampiyonası’nda, daha önce 3 kez yenildiğim rakibimi yenerek Türkiye Şampiyonu oldum. Geçtiğimiz ay düzenlenen dünya kupasında da rakibimi tekrar yenerek dünya kupası şampiyonu oldum. Çok çalışarak milli takıma girmek istiyorum. Bir Çayırovalı genç olarak Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’nin bize sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederim. Ben bu sayede Türkiye Şampiyonu oldum" dedi.