Sinema Atölyesi, sinemaseverleri bir araya getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Akademi Güz Dönemi çerçevesinde düzenlenen Sinema Atölyesi, sinemaseverleri Ofis Sanat Merkezi’nde bir araya getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi, eğitime ve sanata değer katıyor. 8 hafta sürecek Büyükşehir Akademi derslerinin sinema atölyesi dersinde ilk zil çaldı. Dr. Doğuşcan Göker’in sunumuyla katılımcılar sinemanın büyülü dünyasını, doğuşunu, kültürel etkisini ve teknolojik gelişimini ele alındı. Göker, sinemanın modern insanın hayatına kattığı anlamdan söz ederek, "Fotoğraf zamanı durdururken, sinema zamanı harekete geçiriyordu. Bu fark sinemayı çok güçlü bir araç haline getirdi. Bir insan hayatını kaybetse bile görüntüsü kaldığı sürece yaşamaya devam ediyordu. Bu yönüyle sinema, modern insanın en büyük zaferlerinden biri sayılır. Sinema, insanın kendi varlığını, zamanla ilişkisini ve dünyayı anlama çabasının en görsel hâlidir. Her film, bir dönemin ruhunu taşır, bir toplumun düşünme biçimini, korkularını ve umutlarını perdeye yansıtır. Bu nedenle sinema tarihi, aslında insanlığın kendini anlatma tarihidir" dedi.