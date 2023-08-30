Sinema Geceleri etkinliği sona erdi

Bilecik Pazaryeri'nde gerçekleşen 'Sinema Geceleri' etkinliği son buldu.

Sinema Geceleri etkinliği sona erdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Pazaryeri’nde gerçekleşen ‘Sinema Geceleri’ etkinliği son buldu.

Pazaryeri Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sinema etkinliğine 4 gün boyunca halk tarafından yoğun katılım gösterildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sosyal medyadan "Açıkhava sinema geceleri bu akşam son buluyor. 4 gün boyunca gösterdikleri teveccüh ve yoğun katılım için pazaryeri halkımıza teşekkür ediyoruz. Daha iyilerini yapmak üzere durmadan çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

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