Sinema Geceleri Etkinliği sona erdi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçkelştirilen Sinema Geceleri etkinliği sona erdi.

Sinema Geceleri Etkinliği sona erdi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bilecik Belediyesi tarafından gerçkelştirilen Sinema Geceleri etkinliği sona erdi.

Bilecik Belediyesi tarafından 4 gün boyunca Vadipark’ta düzenlenen Sinema Geceleri etkinliği sona erdi. Yeşilçam’ın sevilen filmlerini izleyen halk bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve bu atmosfer içinde izleyince daha başka bir tadı olduğunu belirttiler.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Melek Mızrak Subaşı, halkın enerjisinden ve yoğun katılımdan çok memnun kaldığını belirtirken ‘’Etkinliğimize olan talepten çok memnun kaldım. Halkımızın sevdiği bir etkinlik oldu. Yeşilçam’ın sevilen filmlerini hep birlikte 4 gün boyunca izledik. Yeri geldi duygulandırdı yeri geldi kahkahaya boğdu. Tekrardan güzel bir etkinlikte buluşmak dileği ile’’ sözlerinde bulundu.