Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sınıfta şiddet: Genç kız böyle darp edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 9’uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T’ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T’ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.