Sınır hattında kış mesaisi: Hudut birliklerine yeni araç takviyesi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce, zorlu kış şartlarında sınır güvenliğinin sağlanması ve devriye yollarının açık tutulması amacıyla 9 adet kar üfleme aracı hudut birliklerine tahsis edildi.

Sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadeleye kar üfleme araçları desteği

Kar kalınlığının yer yer 3 ila 4 metreyi bulduğu bölgelerde devriye yollarının açık tutulması büyük önem arz ederken, bu nedenle sınır hattındaki teknik ekipman ve araç kapasitesi, sert iklim ve arazi şartlarında devriye faaliyetlerinin aksamaması amacıyla düzenli olarak artırılıyor.

Zorlu iklim şartlarında kesintisiz devriye

Hudut birliklerinin sorumluluk alanlarındaki bölgelerde, kış aylarındaki yoğun kar yağışı nedeniyle sınır hattı boyunca uzanan devriye yollarının kapanmaması ve özellikle güvenlik duvarı bulunan kısımlarda karın duvar boyunca birikmesinin önlenmesi amacıyla tedarik edilen 9 kar üfleme aracı Ağrı, Hakkari ve Van illerindeki görevlerine başladı.

Saatte 3 bin 500 ton kar temizleme kapasitesi

Saatte 3 bin 500 ton kar temizleme kapasitesine sahip kar üfleme araçları, 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini 40 metre mesafeye savurabilme kapasitesine sahip.

Hudut birliklerine tahsis edilen teknik ekipman ve araçlar sayesinde sınır güvenliğinin sağlanması ve düzensiz göçle mücadele edilmesine yönelik faaliyetlerin en zorlu arazi şartlarında dahi planlandığı şekilde, etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.