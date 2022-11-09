Sınır hattında polisin öldürülmesinin ardından Bulgaristan heyeti, Edirne Valisi Kırbıyık ile görüştü

Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye görevi yapan Bulgaristan polisinin av tüfeğiyle vurulup öldürülmesiyle ilgili Edirne’de iki şüpheli gözaltına alınırken, Bulgaristan İçişleri Bakan yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Türk makamlarıyla görüştü.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünün karşısında bulunan Bulgaristan sınırında devriye görevi yürüten Bulgaristan polisi, silahlı saldırıya uğradı. Bulgaristan polisi hayatını kaybederken, olayın şüphelileri kayıplara karıştı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede olayın şüphelisi 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ederken, Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu heyet, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Türk makamlarıyla görüştü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Emil Gançev, olayın şüphelilerini kısa süre yakalayan Türk güvenlik güçlerine teşekkür ettiğini söyledi. Türkiye-Bulgaristan sınırında işbirliğini artırmak için ortak komisyon kurulduğunu belirten Gançev, ayda bir kez bir araya gelip değerlendirmelerde bulunulacağını açıkladı. Göçmen hareketliliğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Gançev, sınır hattındaki düzensiz göçle ilgili Türkiye ile iyi bir işbirliği içerisinde olduklarının altını çizdi.