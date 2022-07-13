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Sınır kavgası yüzünden akrabasını öldürmüştü, yakalandı

Sakarya'da sınır meselesi sebebiyle çıkan kavgada akrabasını öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sınır kavgası yüzünden akrabasını öldürmüştü, yakalandı
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Sakarya’da sınır meselesi sebebiyle çıkan kavgada akrabasını öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, dün Akyazı ilçesi Yörükyeri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Refik Kul (52) ile akrabası C.K. (50) arasında sınır meselesinden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada C.K., yanında bulunan silahla akrabası Refik Kul’a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Kul, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Kul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akrabasını vurduktan sonra olay yerinden kaçan C.K. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüphelinin, tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA
Editör

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